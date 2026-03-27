22:41, 27 марта 2026Мир

Мерц высмеял планы Франции по отправке миссии в Ормузский пролив

Мерц: Заявления Франции звучат грандиознее, чем это оказывается на самом деле
Канцлер Германии Фридрих Мерц прокомментировал планы Франции отправить военно-морскую миссию в Ормузский пролив для обеспечения судоходства, высмеяв их. Слова политика приводит газета FAZ.

«Что ж, Франция планирует. Это всегда звучит несколько грандиознее, чем затем оказывается на самом деле», — сказал канцлер. Он добавил, что Париж не может гарантировать мир в одиночку, для этого европейским странам необходимо объединиться. Мерц подчеркнул, что и Берлину, и Парижу следует «честно сказать», что они могут с военной точки зрения.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Ормузский пролив можно открыть в ближайшие дни, если Иран согласится на это.

    Последние новости

    Рубио уличил Зеленского во лжи

    Концерт Полины Гагариной отменили в Казахстане

    В Европе испугались возможной сделки Трампа с Россией за спиной НАТО

    В США заявили о провале плана по проведению быстрой операции против Ирана

    Зеленский вновь поднял вопрос о ядерном оружии

    Во ВГИКе раскрыли состояние режиссера Шухера

    В США назвали способ решения всех проблем на Ближнем Востоке

    Раскрыты подробности вечерней атаки ВСУ на российские регионы

    В Турции заявили об утрате США интереса к украинскому конфликту

    В Венгрии заявили о шантаже со стороны Украины

    Все новости
