05:42, 27 марта 2026Мир

Рубио раскрыл возможный срок открытия Ормузского пролива

Юлия Мискевич
Марко Рубио

Ормузский пролив может быть открыт для судоходства «уже завтра». Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает РИА Новости.

«Его (Ормузский пролив. — прим. «Лента.ру») можно открыть уже завтра, если Иран прекратит угрожать мировому судоходству», — подчеркнул политик.

После начала совместной военной операции США и Израиля в Иране мировые цены на основные марки нефти перешли к стремительному росту. На пике стоимость эталонного североморского сорта сырья Brent достигала 119 долларов за баррель. Главной причиной разгона цен на нефть эксперты называли масштабные перебои в поставке энергоресурсов с Ближнего Востока из-за блокировки Ормузского пролива, через который проходила треть мировой торговли сырьем.

