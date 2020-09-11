Жертвами пожара в московской многоэтажке стали три человека

По меньшей мере три человека стали жертвами пожара в многоэтажном доме в московском районе Чертаново Северное. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС, передает агентство «Москва».

Возгорание в московской многоэтажке было зафиксировано в 00:20 по московскому времени. Пожар возник в одной из квартир на девятом этаже. Охваченная огнем площадь составила 20 квадратных метров.

В результате пожара три человека погибли. По информации Telegram-канала Hue, тела обгорели настолько сильно, что их невозможно идентифицировать. На данный момент возгорание ликвидировано.

В сентябре пять человек погибли при пожаре в пятиэтажном доме в Махачкале (Дагестан). Возгорание началось на четвертом этаже в двухкомнатной квартире пятиэтажного дома. Позже огонь распространился на две квартиры.