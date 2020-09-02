Пять человек погибли во время пожара в российской пятиэтажке

Количество погибших во время пожара в пятиэтажке в Махачкале (Дагестан) увеличилось. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета, передает ТАСС.

Как стало известно, пожар начался на четвертом этаже в двухкомнатной квартире пятиэтажного дома. Позже огонь распространился на две квартиры. По предварительным данным, в результате происшествия пять человек погибли. До этого сообщалось о трех погибших.

Причины возгорания неизвестны. На месте происшествия работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.