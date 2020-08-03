Газовая труба вспыхнула на фасаде жилого дома в Москве

На юге Москвы вспыхнула газовая труба, расположенная на фасаде жилого дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Произошла утечка газа с последующим возгоранием в жилом доме на улице Автозаводская», — уточнил собеседник агентства. По его словам, из здания эвакуировали более 80 человек. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что в квартире на улице Проходчиков в Москве произошел пожар, загорелись четыре квартиры. Предварительной причиной произошедшего называли утечку газа или нарушение эксплуатации газового оборудования. Столичная прокуратура начала проверку обеспечения безопасности оборудования. Сообщалось о семи пострадавших и одном погибшем. Двум пострадавшим потребовалась госпитализация. Позднее в «Мосгазе» опровергли версию о том, что газ стал причиной взрыва и пожара в московской пятиэтажке.