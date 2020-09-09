Лишившийся дома россиянин два дня пролежал под дождем

Россиянин из села Волошка Архангельской области лишился дома из-за пожара и два дня пролежал под дождем. Об этом сообщает «ARH112». На момент публикации материал «ARH112» не доступен, однако новость сохранилась в кэше Google.

72-летний мужчина после пожара остался без жилплощади и переехал к родственнице. Однако недавно он вернулся на свой участок, от которого осталась одна баня, и лег под дождем рядом с постройкой. Пенсионера обнаружила сотрудница местного отделения почты. Ей не удалось уговорить мужчину подняться, и она накрыла его клеенкой. Позже продавщица магазина, узнав о случившемся, позвонила в диспетчерскую службу.

Материалы по теме «Человейники станут еще хуже» Дома в России начнут строить по-новому. Как это отразится на их качестве и жизни людей? «Альтернатива сносу есть» Как в России решили спасти хрущевские пятиэтажки от реновации

На место приехала бригада скорой помощи, которая осмотрела пенсионера. Оказалось, что мужчина пролежал под дождем около двух дней. Его госпитализировали в районную больницу с переохлаждением и подозрением на воспаление легких. Как стало известно, после пожара пенсионер жил у своей сестры в Сургуте. Почему он решил приехать обратно в поселок, не сообщается.

Недавно в Тюменской области жителей нескольких населенных пунктов оставили без воды на две недели. В деревнях Новоселова, Македонова и Зольникова люди были вынуждены собирать дождевую воду и пить ее. Причиной тому послужила коммунальная авария. С просьбой решить проблему жители обращались к местным властям, но ответных действий не последовало.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru