Лесной пожар перекинулся на десятки домов в российском регионе

Лесной пожар в Ростовской области перекинулся на десятки домов садового товарищества. Об этом в среду, 2 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В Белокалитвинском районе загорелись 20 дач, к тушению привлекли вертолет Ми-8 и 26 человек, говорится в сообщении.

25 августа сообщалось, что ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали систему, которая облегчит тушение лесных пожаров. Цифровая платформа позволит автоматизировать процесс составления сводного плана по тушению пожаров, которые до сир пор делают вручную.

В том же месяце Минприроды запустило онлайн-карту, на которой в реальном времени можно увидеть актуальную информацию о лесных пожарах в разных регионах страны.