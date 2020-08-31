Минприроды запустило онлайн-карту борьбы с лесными пожарами

Жители России смогут в онлайн-режиме увидеть актуальную информацию о лесных пожарах в разных регионах страны. Министерство природных ресурсов и экологии запустило соответствующую интерактивную карту, сообщается на сайте ведомства.

В пресс-релизе подчеркивается, что любой желающий сможет не только увидеть лесопожарную обстановку, но и узнать о принимаемых мерах по борьбе с огнем — о количестве техники и численности личного состава, задействованного в тушении.

Каждый субъект на карте окрашен в определенный цвет. Красный означает, что в регионе за прошедшие сутки было зафиксировано большое количество возгораний, введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) и действует запрет на посещение лесов. Оранжевый и желтый цвета говорят о средних и минимальных показателях по количеству и площади лесных пожаров. Зеленым обозначены субъекты, где не наблюдается возгораний.

В Минприроды подчеркнули, что обновление карты в лесопожарный сезон будет происходить ежедневно.