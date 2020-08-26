Россиянин решил нажиться на спасавшихся от пожаров соотечественниках и попался

Россиянин решил нажиться на соотечественниках, которые спасались от лесных пожаров в Анапе, и предложил им эвакуацию за деньги. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД России по Краснодарскому краю.

Так, по информации сотрудников правоохранительных органов, один из жителей города предлагал туристам эвакуацию на судне за плату. В результате он попался полиции, и в отношении него организована проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка его действий.

Кроме того, стало известно, что мужчина был не единственным, кто брал деньги за вывоз отдыхающих из местности, в которой был введен режим ЧП. Сотрудники полиции продолжат устанавливать, кто из владельцев небольших судов занимался подобными махинациями.

25 августа стало известно, что в Анапе ввели режим чрезвычайного положения из-за пожаров, вспыхнувших на территории государственного заповедника Утриш. Так, по информации источника, власти начали вывоз туристов из региона с помощью плавсредств в связи с распространением огня. Площадь пожаров составляла около 125 гектаров.