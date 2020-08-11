Экспедиция нацпарка «Русская Арктика» встретила белых медведей и группу моржей

Участники двухнедельной экспедиции в национальном парке «Русская Арктика» встретили на островах Земли Франца-Иосифа и Новой Земли двух белых медведей и группу атлантических моржей. Об этом сообщается на сайте Минприроды России.

Медведи были замечены на острове Хейса и на мысе Желания. Возле мыса также встретились большие группы моржей.

В экспедиции участвовали как сотрудники самого нацпарка, так и работники Института географии РАН, Русского географического общества, компании «Роснефть» и Арктического музейно-выставочного центра. Они вели мониторинг морской фауны в акватории Баренцева моря, обследовали полярные станции, контролировали очищенные от мусора территории, а также завезли горючее и продукты питания в опорные пункты.

Кроме того, на Новую Землю доставили оператора Максима Первакова, который за полтора месяца намерен собрать материалы для двух документальных фильмов про белых медведей и работающих в Арктике людях.

В июле телеведущий и зоолог Николай Дроздов сообщил, что популяция белых медведей в Арктике может исчезнуть через 20 лет. По его словам, в регионе складывается тяжелая ситуация из-за нехватки еды — самцы не едят с осени и не уходят в спячку, а самки дают потомство, которое надо кормить. Активное таяние льдов весной тоже негативно сказывается на потомстве.