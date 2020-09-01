Жителей российских деревень оставили без воды и вынудили пить дождь

Жителей российских деревень Новоселова, Македонова и Зольникова в Тюменской области оставили без воды на две недели. В результате люди были вынуждены собирать дождевую воду и пить ее. Об этом рассказала в сообществе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте» одна из пользовательниц.

Коммунальная авария произошла в нескольких деревнях Ушаровского сельского поселения. Жители неоднократно обращались к местным чиновникам и писали в прокуратуру, но это не привело ни к каким действиям властей.

«Ближайшая точка, где можно набрать воды, находится в селе Ушарово, за 12 километров. Вода из реки для питья не пригодна. Жители пользуются дождевой водой. Просим принять соответствующие меры», — говорится в записи.

После того, как женщина написала пост, в комментариях ей ответили от аккаунта администрации. «Здравствуйте! Утром 1 сентября 2020 года выехала бригада МУП Тобольского района, ведутся работы по выявлению и устранению причины неисправности», — заявили чиновники.

Также пользовательницу поблагодарили за понимание и заверили, что если проблему не удастся устранить, в деревню организуют подвоз воды.

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