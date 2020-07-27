Жители российского города предложили чиновникам пожить без воды

Жители Саратова, которые почти двое суток сидят без воды из-за прорыва трубы, предложили чиновникам разделить их участь. Об этом сообщает информагентство «Регион 64».

«Холодную воду так и не дали. Просим сотрудников администрации Октябрьского района в качестве эксперимента пожить без холодной воды двое суток, а потом поделиться впечатлениями», — сказали россияне.

Воду отключили утром 26 июля. Местная администрация заявила, что планирует восстановить все сети до 12:00 27 июля. «Утром приехала аварийная бригада на "буханке", правда, результата их "усилий" пока не видно», — возразили горожане.

В результате прорыва без воды остались жители дома № 16/34 по улице Хользунова. Также в редакцию обратились и жители соседнего дома №58/76 на Новоузенской улице — там воды нет с субботы, 25 июля.

Ранее с полным отсутствием воды столкнулись жители Краснодарского края: из-за засухи воду в некоторых городах стали давать по графику. В связи с этим на мэра Геленджика пожаловалась телеведущая Алена Водонаева. Она возмутилась тем, что в квартирах курортного города нет воды, и усомнилась в управленческих способностях чиновника.

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