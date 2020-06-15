Разрушающуюся многоэтажку в российском городе подперли палкой

Многоэтажный панельный дом в Омске, у которого вывалились плиты между первым и вторым этажами, подперли палкой вместо ремонта. Информация появилась в сообществе «ЧП Омск» в социальной сети «ВКонтакте».

ЧП произошло в доме №1 по улице Лукашевича — там прогнулись плиты на углу здания. Чтобы предотвратить их окончательное выпадение, конструкции подперли металлической трубой. По данным издания «СуперОмск», дом построили в 1977 году, в нем находится 216 квартир. На данный момент в здании проживают примерно 430 человек.

Как заявили в местной администрации, плиты не являются несущей конструкцией. «В данный момент силами УК установлены временные железные подпорки. На месте работает эксперт с целью разработки вариантов усиления», — сказали чиновники, передает NGS55.RU. Тем временем коммунальщики рассказали изданию, что ситуация серьезная и жильцов одного подъезда пришлось эвакуировать.

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