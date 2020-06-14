Звезда «Девичника в Вегасе» пробила бетонную стену ради подруги

Австралийская актриса Ребел Уилсон решила помочь своей подруге и сделала ремонт на ее заднем дворе. Ради этого кинозвезда даже самостоятельно пробила бетонную плиту, чтобы выровнять площадку у дома. Преображению двора посвящен очередной выпуск передачи «Звездный ремонт» (Celebrity IOU) на телеканале HGTV.

Ребел и Николь познакомились незадолго до выхода фильма «Девичник в Вегасе». Актриса прилетела в Калифорнию, но никого еще не знала. Она отправилась постричься и покрасить волосы, где и познакомилась с Николь — та работает парикмахером. Девушки разговорились, Уилсон предложила Николь куда-нибудь сходить. Вскоре девушки стали лучшими подругами.

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Уилсон рассказывает, что Николь с большим трудом осуществила свою давнюю мечту — она накопила на собственный дом. Правда, денег хватило только на сам дом, поэтому двор остался неблагоустроенным. Прилегающая территория, по словам актрисы, больше напоминала тюремный двор.

Ребел захотела превратить участок в уютное место для отдыха, где можно собираться большой компанией. Для этого актриса вместе с ведущими передачи, братьями Джонатаном и Дрю Скоттами, решила устроить подруге сюрприз. Пока Николь с мужем была в отъезде, задний двор ее дома полностью отремонтировали. Здесь появились гостиная на свежем воздухе, обеденная зона с барбекю, камин и даже бассейн. Уилсон со Скоттами сделали все так, чтобы площадка была функциональной и в то же время помогающей расслабиться.

Когда Николь увидела такой подарок от Ребел, то расплакалась от счастья. «Мы будем отдыхать здесь с семьей или друзьями, создавая наши собственные воспоминания. То, что вы дали мне возможность собирать здесь вместе всю мою семью, очень много для меня значит», — сказала девушка. Ее муж тоже оценил ремонт и предложил отпраздновать это событие.

Ребел Уилсон — австралийская актриса, сценарист, продюсер и стендап-комик. Известна зрителям по фильмам «Девичник в Вегасе», «Идеальный голос», «Отпетые мошенницы», «Братья из Гримсби», «Кролик Джоджо».

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