Дэвид и Виктория Бекхэм построят секретный тоннель для побега

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм и его супруга, экс-певица Spice Girls Виктория Бекхэм построят секретный тоннель под землей. Он предназначен для экстренного побега пары с детьми из особняка в британском Котсуолде в случае опасности, сообщает Express.

Такое решение супруги приняли на фоне участившихся ограблений богатых домов в Англии. Подобное вооруженное ограбление произошло в имении полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли. Преступники нанесли футболисту несколько ударов ножом, после чего забрали драгоценности и дорогие часы.

Подземный тоннель позволит улучшить безопасность владельцев недвижимости. Согласно документам, он соединяет особняк семьи Бекхэм стоимостью 6,2 миллиона долларов с гаражом. Один такой коридор в доме уже существует — он ведет к винному погребу.

Само имение является идеальным местом для того, чтобы самоизолироваться. Интерьер дома выполнен в стиле прованс. Внутри есть девять спален, большая столовая с длинным обеденным столом и просторный паркетный зал с высоким камином. Кухня оборудована современной техникой с множеством стеклянных шкафов и даже специальной печью для приготовления пиццы. Панорамные окна обеспечивают вид на роскошную территорию, где находятся теннисный корт, сад для прогулок и уютный домик на дереве, чтобы дети пары могли играть.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru