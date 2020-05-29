Самая молодая миллиардерша в мире захотела избавиться от дома в США

Первый дом основательницы известного бренда косметики Kylie Cosmetics, самой молодой миллиардерши в мире Кайли Дженнер вновь выставлен на продажу почти за 3,6 миллиона долларов. Об этом сообщает TMZ.

Особняк с пятью спальнями и шестью ванными комнатами расположен в престижном районе Оукс города Калабасаса (Калифорния, США). На обширной территории есть бассейн, а также домик для гостей. Интерьер главного коттеджа выделяется особым вниманием к деталям. Для просмотра кино или прослушивания музыки можно воспользоваться специальной медиа-комнатой. В зале установлен камин из белого камня. Кухня оборудована техникой высшего класса. Максимально возможный комфорт обеспечивает отдельная комната в гламурном стиле с множеством зеркал и просторным гардеробом.

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Кайли Дженнер приобрела недвижимость в 2015 году, когда ей было 17 лет, за 2,7 миллиона долларов. Спустя два года она захотела избавиться от особняка и выставила его на продажу уже за 3,15 миллиона долларов.

Ранее стало известно, что Хлои Кардашьян, другая представительница популярного семейства, планирует реализовать свой особняк за 19 миллионов долларов. Он расположен в том же районе.

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