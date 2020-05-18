Самый известный баскетболист мира отчаялся продать свой шикарный особняк

Самый известный баскетболист мира Майкл Джордан отчаялся продать свой шикарный особняк в Чикаго, он не может найти покупателей уже восемь лет. Об этом пишет The Sun.

Легенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) впервые выставил на продажу дом за 24 миллиона фунтов стерлингов (около 29 миллионов долларов), но на аукционе в 2013 году никто не предложил за недвижимость даже минимальные 12 миллионов фунтов стерлингов (14,5 миллиона долларов).

Джордан, у которого есть еще один большой особняк в штате Юта, построил дом с нуля, чтобы тот соответствовал его потребностям. Площадь особняка — 56 тысяч квадратных футов (5 тысяч квадратных метров), а территория занимает семь акров (2,8 гектара). На парадных воротах дома изображено число «23», номер, под которым играл Джордан.

В доме девять спален и 19 ванных комнат. Центральной частью особняка является баскетбольная площадка и тренажерный зал. Есть также зоны отдыха, зал с пианино, игровая комната с бильярдом и сигарная.

Рядом расположена комната с карточными столами, баскетболист любит играть в покер. В доме также есть огромный винный погреб, в котором хранятся тысячи дорогих вин. Однако несмотря на это, любимой комнатой в доме Джордана является библиотека. Одна из деталей интерьера — «Багдадский стол» за 20 тысяч фунтов стерлингов (24 тысячи долларов), на нем изображен вид с воздуха на столицу Ирака.

Роскошный дом окружает пруд с рыбой. На территории также расположен бассейн с небольшим островом посередине, теннисный корт и поле для гольфа.

В мае игровые кроссовки Майкла Джордана проданы на аукционе Sotheby's за рекордную сумму в 560 тысяч долларов. Покупка стала рекордной: до этого самые дорогие кроссовки ушли с молотка в 2019 году за 437,5 тысячи долларов.

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