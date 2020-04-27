Американского баскетболиста арестовали по обвинению в убийстве

Защитник американской баскетбольной студенческой команды «Талейн Грин Вейв» Тешон Хайтауэр обвиняется в убийстве. Об этом сообщает ESPN.

Спортсмен был арестован в субботу, 25 апреля. Его обвиняют в убийстве 24-летнего Деванте Энтони Лонга, совершенном 8 апреля в Стокбридже (штат Джорджия). По информации источника, всего к преступлению причастны шесть человек, включая Хайтауэра и его брата. Уточняется, что еще один фигурант дела остается на свободе.

«Талейн» уже расторгли с игроком контракт. В прошедшем сезоне Хайтауэр стал лучшим бомбардиром команды. Защитник собирался выйти на драфт Национальной баскетбольной ассоциации в новом сезоне.

14 марта сообщалось, что один из осужденных по делу об убийстве Джеймса Джордана — отца бывшего баскетболиста Майкла Джордана — выйдет на свободу по УДО. Дата освобождения не называется. Также нет информации о том, сможет ли таким же образом покинуть тюрьму его сообщник.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!