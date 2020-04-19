Покупатели дома нашли в нем нетронутую с начала XX века тайную комнату

Во Франции семейная пара приобрела небольшой дом в деревне Белабре на юго-западе страны и нашла в его стенах замурованную тайную комнату, нетронутую с начала XX века. Об этом сообщает издание The Sun.

По словам хозяев, место останется неприкосновенным, но в комнате откроется музей памяти человека и его семьи, живших в поместье во время Первой мировой войны.

В приобретенном доме новые хозяева разобрали кирпич, после чего им открылась небольшая спальня с сохранившимся интерьером начала прошлого столетия. На стене висел фотопортрет юного солдата, жившего здесь в то время.

Позднее выяснилось, что на фото запечатлен 22-летний лейтенант французской армии Юбер Рошеро, погибший 26 апреля 1918 года в сражении во Фландрии (Бельгия). Его похоронили на месте гибели в деревне Локер, а позже, в 1922-м, останки переместили в родовое поместье. Кроме того, мужчину посмертно наградили медалью за отвагу и мужество. Семья молодого кавалериста решила не прикасаться к спальне — ее закрыли и заложили кирпичом, чтобы сохранить память о любимом сыне.

В 1945 году Рошеро переехали из Белабре и оставили поместье французскому генералу Эжену Бриду. Ему было известно о тайне старых хозяев, и он не пытался вскрыть замурованную комнату. С началом Второй мировой территория оказалась оккупирована фашистами. В начале 1940-х генерал Бриду стал военным министром гитлеровской армии, а после поражения Великогерманского рейха бежал в Испанию. В 1955-м военачальника приговорили к смертной казни, а всю его собственность выставили на торги.

Дом во Франции приобрела внучка Бриду и ее муж Даниэль Фабро. Они прожили в нем до 2014 года, сохраняя тайну замурованной комнаты. Тогда общественности стало известно об этом помещении: в частности, газета The Guardian написала о местной таинственной реликвии, после того как последние хозяева оставили этот дом.

Здание пустовало на протяжении шести лет, пока в январе-феврале нынешнего года его снова не приобрели. Новые хозяева не знали, что несколько поколений, живших в поместье, хранили и оберегали спальню Юбера Рошеро больше столетия.

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