Россиян предупредили о возвращении смерчей

Life.ru: Сильные смерчи могут пройти в регионах Центральной России

После разрушительного смерча, который прошелся по Свердловской области, стихийные бедствия могут повториться и в других регионах России, пишет Life.ru. Ситуация может повториться, например, в центральной части страны.

Метеоролог Александр Шувалов полагает, что причина в глобальном потеплении. Если тенденция сохранится, в будущем РФ может столкнуться с вихрями более высоких категорий по шкале Фудзиты. Смерчу, который произошел на Урале, присвоили категорию F3: скорость ветра при этом явлении превышала 330 километров в час.

Пока для России подобные смерчи — редкость. Однако Шувалов считает, что климатические изменения заставляют пристальнее наблюдать за развитием этих процессов.

Мощный смерч пронесся над Свердловской областью в конце июня. После стихийного бедствия за медицинской помощью обратились 16 человек.