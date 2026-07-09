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14:24, 9 июля 2026Экономика

Россиян предупредили о возвращении смерчей

Life.ru: Сильные смерчи могут пройти в регионах Центральной России
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

После разрушительного смерча, который прошелся по Свердловской области, стихийные бедствия могут повториться и в других регионах России, пишет Life.ru. Ситуация может повториться, например, в центральной части страны.

Метеоролог Александр Шувалов полагает, что причина в глобальном потеплении. Если тенденция сохранится, в будущем РФ может столкнуться с вихрями более высоких категорий по шкале Фудзиты. Смерчу, который произошел на Урале, присвоили категорию F3: скорость ветра при этом явлении превышала 330 километров в час.

Пока для России подобные смерчи — редкость. Однако Шувалов считает, что климатические изменения заставляют пристальнее наблюдать за развитием этих процессов.

Мощный смерч пронесся над Свердловской областью в конце июня. После стихийного бедствия за медицинской помощью обратились 16 человек.

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