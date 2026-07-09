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Силовые структуры
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14:24, 9 июля 2026Силовые структуры

В российском регионе арестовали бывшего главу ФНС

В Челябинске арестовали экс-главу свердловской ФНС Логинова
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Челябинске арестовали экс-главу свердловской ФНС Сергея Логинова. Об этом сообщает «Е1».

По данным издания, бывший руководитель ФНС по региону, которого объявили в международный розыск, вернулся из ОАЭ и был арестован. После переговоров он прилетел из Дубая и сдался. Ему пообещали смягчить наказание в случае добровольного возвращения.

В отношении Логинова возбуждено уголовное дело о коррупции. В 2025 году суд заочно арестовал его.

На бывшего сотрудника налоговой дал показания бывший борец с коррупцией Андрей Дьяков. Он попал под следствие в мае 2024 года, после того, как его изобличил владелец «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев. Бизнесмен признался, что передал отставному офицеру взятку в размере 200 миллионов рублей. Полковник сначала говорил, что стал жертвой оговора, но позже признал вину и заключил досудебное соглашение.

Алексея Шахмаева и его партнеров Анастасию Чернецкую и Василия Петрова уже судят. Их обвинили в незаконном возмещении НДС. По данным следствия, они предоставляли ложные декларации в налоговую и получали крупные вычеты. Ущерб от их действий составил более 400 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что МВД объявило в розыск экс-главу УФНС российского региона.

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