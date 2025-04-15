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11:42, 15 апреля 2025Силовые структуры

МВД объявило в розыск экс-главу УФНС российского региона

МВД объявило в розыск экс-главу УФНС по Свердловской области Логинова
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

МВД России объявило в розыск бывшего главу управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Свердловской области Сергея Логинова. Информация об этом появилась в базе розыска ведомства.

В базе МВД указано, что Логинов Сергей Геннадьевич разыскивается по уголовной статье. Однако, о какой именно статье идет речь, не уточняется.

По данным ТАСС, Логинов и бывший начальник УЭБиПК ГУ МВД по Свердловской области Андрей Дьяков были задержаны 21 мая в Екатеринбурге в рамках расследования уголовного дела. Силовики провели у них прошли обыск. Позднее ФНС опровергли сообщение о задержании Логинова.

По информации Telegram-канала Ural Mash, в отношении экс-главы УФНС по Свердловской области возбудили дело за получение взятки в особо крупном размере. По данным канала, он крал миллионы рублей из бюджетных средств и прятал их в уборной. По предварительной информации, сейчас он находится не в России.

Ранее сообщалось, что МВД России объявило в розыск бывшего владельца Соликамского магниевого завода Петра Кондрашева.

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