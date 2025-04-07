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16:18, 7 апреля 2025Силовые структуры

Бывшего владельца Соликамского магниевого завода объявили в розыск

МВД РФ объявило в розыск экс-владельца Соликамского магниевого завода Кондрашева
Варвара Митина (редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

МВД России объявило в розыск бывшего владельца Соликамского магниевого завода Петра Кондрашева. Это следует из базы розыска ведомства.

Кондрашев разыскивается по уголовной статье. Других подробностей на сайте МВД нет.

По информации «Базы», экс-владелец завода проходит обвиняемым по статье 159 УК РФ («Мошенничество») и 303 УК РФ («Фальсификация доказательств»).

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Уголовные дела могут быть связаны с акциями Соликамского магниевого завода. По предварительным данным, более 57 процентов акций завода перешло под управление лиц, конечным бенефициаром которых является среди прочих Кондрашев. При этом предприниматель — налоговый резидент Австрии.

Ранее ФАС России судился с Кондрашевым. В результате в 2020 году суд по иску службы лишил предпринимателя права голоса на собрании акционеров завода. В 2021 году Генпрокуратура потребовала вернуть акции предприятия в госсобственность.

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