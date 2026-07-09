Кардиолог опроверг заблуждение о пользе шоколада

Кардиолог Алам: Утверждение о вреде молочного шоколада не соответствует действительности

Утверждение, что горький шоколад полезен, а молочный — нет, не совсем соответствует действительности, считает врач-кардиолог Махбуб Алам. Популярное заблуждение о пользе шоколада он опроверг в беседе с The Times of India.

По словам врача, крупное исследование с участием 21 тысячи человек показало, что у людей, которые ежедневно съедали до 100 граммов шоколада, риск сердечно-сосудистых заболеваний был заметно ниже. Однако большинство участников во время эксперимента употребляли не темный, а молочный шоколад.

Специалист объяснил, что эти выводы не доказывают скрытую пользу молочного шоколада. По его словам, они лишь в очередной раз подтверждают, что нельзя однозначно говорить о пользе одного продукта и опасности другого. При этом кардиолог подчеркнул, что в горьком шоколаде действительно содержится на 70 процентов больше флаванолов, которые считаются полезными для здоровья сосудов и снижения холестерина.

Ранее диетолог Александр Бурлаков рассказал, что вопреки распространенному мнению, кофе не вредит мужскому здоровью. Специалист пояснил, что опасения у некоторых возникают из-за утверждения, что напиток вымывает цинк из предстательной железы.