Хлои Кардашьян выставит на продажу роскошный особняк

Американская телезведа Хлои Кардашьян планирует выставить на продажу роскошный особняк почти за 19 миллионов долларов. Об этом сообщает TMZ.

Дом расположен в Калабасасе (Калифорния), в престижном районе Оукс (The Oaks). Внутри есть шесть спален и семь ванных комнат. Интерьер также продуман до мелочей.

Площадь недвижимости составляет 1022 квадратных метра. На территории расположены огромный бассейн и шикарный дом для гостей.

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Особняком также владели многие знаменитости. Ранее он принадлежал поп-певцу Джастину Биберу, который, в свою очередь, приобрел имение у бывшей жены комедийного актера Эдди Мерфи, получившей его после развода.

Наличие «звездных» соседей назвали еще одной причиной для покупки. В паре шагов находятся резиденции других представительниц популярного семейства Кардашьян-Дженнер — Кортни и Крис.

В конце мая был выставлен на продажу особняк легендарного голливудского актера Сильвестра Сталлоне. Недвижимость с видом на горы можно приобрести за 3,35 миллиона долларов.

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