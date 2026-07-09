Бьянка поблагодарила хейтеров за пожелания смерти

Певица Бьянка заявила, что похудела благодаря комментариям хейтеров

Певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, заявила, что получала гневные сообщения в социальных сетях из-за лишнего веса. Ее слова приводит Telegram-канал «Звездач».

По словам артистки, в период похудения она часто сталкивалась с комментариями хейтеров, желавших ей смерти. Бьянка призналась, что реагировала на это болезненно.

«Мне писал каждый первый: "Ты жирная тварь, чтоб ты сдохла, я тебя найду". Я перестала в какой-то момент читать», — рассказала она.

Бьянка призналась, что угрозы ее очень беспокоили, и предположила, что это помогло ей похудеть. «Спасибо вам, уроды!» — заключила исполнительница.

Ранее Бьянка возмутилась поведением мужчин, не желающих целиком оплачивать счет в ресторане. По ее словам, с мужчиной, который не может заплатить за салат, не стоит делить ничего, «особенно кровать».