В России создали ягодную карту страны

Россиянам посоветовали ехать за брусникой и клюквой в Карелию

Сервис путешествий и объявлений составил ягодную карту России — с ее помощью путешественники смогут быстро найти регион, в который стоит отправиться за конкретной ягодой. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Ягодный туризм становится все популярнее — россияне совмещают отдых на природе с гастрономическими открытиями», — отмечают авторы материала

Так, любителям брусники и клюквы советуют посетить Карелию. Там уже в августе можно собрать роскошный урожай первой ягоды, а ближе к сентябрю — полакомиться второй. Издание «Фактор — новости Петрозаводска и Карелии» советует отправиться «на охоту» в Кондопожский район, а также посетить Медвежьегорский и Сегежский округа. Кроме того, эти ягоды распространены на болотах у Онежского и Ладожского озер.

Любителям черешни ягодная карта советует отправиться в Ставропольский край, а земляники — в Подмосковье. Также в маршрут включены места, где больше всего вишни (Владимирская область), малины (Рязанская область), морошки (Мурманская область), черники (Ленинградская область) и облепихи (Алтайский край).

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