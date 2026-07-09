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15:29, 9 июля 2026Наука и техника

«Роскосмос» вспомнил первый полет «Ангары»

«Роскосмос»: Первый полет ракеты «Ангара» состоялся 9 июля 2014 года
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Андрей Моргунов / Министерство обороны РФ / РИА Новости

Первый полет ракеты семейства «Ангара» состоялся 9 июля 2014 года, вспомнила в Telegram госкорпорация «Роскосмос».

Компания отмечает, что созданный «Центром Хруничева» легкий носитель «Ангара-1.2ПП» позволил «протестировать системы в обеспечение создания семейства унифицированных ракет».

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В апреле госкорпорация сообщила, что в стартовый комплекс космодрома Восточный для обслуживания ракет «Ангара» вошли 316 объектов инфраструктуры.

В том же месяце расчет Воздушно-космических сил России с космодрома Плесецк провел запуск ракеты «Ангара-1.2» со спутниками в интересах Минобороны.

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