ВКС запустили «Ангару» с военными спутниками

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:46, 23 апреля 2026

МО: ВКС России запустили ракету «Ангара-1.2» с военными спутниками
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Расчет Воздушно-космических сил (ВКС) России провел запуск ракеты-носителя «Ангара-1.2» со спутниками в интересах Минобороны (МО) России. Об этом сообщили в военном ведомстве, передает ТАСС.

Ракета легкого класса успешно стартовала в 11:29 по московскому времени с Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области.

Ранее в апреле госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что новые спутники, которые запустили в интересах МО России, вывели на расчетную орбиту. Аппараты доставила ракета «Союз-2.1б».

В том же месяце генеральный директор Центра Хруничева Денис Денискин рассказал, что предложения по созданию многоразовой версии тяжелой «Ангары-А5» не вошли в новый национальный проект по космосу.

3 апреля ВКС успешно запустили еще один «Союз-2.1б» с Плесецка. При этом полезную нагрузку носителя не раскрыли.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok