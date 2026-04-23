ВКС запустили «Ангару» с военными спутниками

МО: ВКС России запустили ракету «Ангара-1.2» с военными спутниками

Расчет Воздушно-космических сил (ВКС) России провел запуск ракеты-носителя «Ангара-1.2» со спутниками в интересах Минобороны (МО) России. Об этом сообщили в военном ведомстве, передает ТАСС.

Ракета легкого класса успешно стартовала в 11:29 по московскому времени с Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области.

Ранее в апреле госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что новые спутники, которые запустили в интересах МО России, вывели на расчетную орбиту. Аппараты доставила ракета «Союз-2.1б».

В том же месяце генеральный директор Центра Хруничева Денис Денискин рассказал, что предложения по созданию многоразовой версии тяжелой «Ангары-А5» не вошли в новый национальный проект по космосу.

3 апреля ВКС успешно запустили еще один «Союз-2.1б» с Плесецка. При этом полезную нагрузку носителя не раскрыли.