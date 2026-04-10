11:44, 10 апреля 2026

Ракета «Ангара» не вошла в нацпроект по космосу

Иван Потапов
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Предложения по созданию многоразовой версии тяжелой ракеты «Ангара-А5» не вошли в новый национальный проект по космосу, рассказал РИА Новости в рамках «Недели космоса — 2026» генеральный директор Центра Хруничева Денис Денискин.

По его словам, в рамках нацпроекта «Космос» работы в соответствующем направлении в настоящее время «не предполагаются».

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Почти без гравитации» США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
«Почти без гравитации»США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
26 декабря 2025

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что пуск и посадка экспериментального образца первой российской многоразовой ракеты среднего класса «Амур-СПГ» запланированы на 2028 год.

Также в апреле генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов на заседании в Совете Федерации сообщил, что первый демонстратор российской ракеты с многоразовой ступенью покажут в течение двух лет.

    Последние новости

    Ссора туристов обернулась трагедией на Камчатке. Люди насмерть замерзли в горах. Что об этом известно?

    Чиновника из администрации российского города заподозрили в госизмене

    В России назвали условие продления пасхального перемирия

    В РФ представлен третий автомобиль марки Volga

    Буданов перестал показывать Зеленскому лайки

    Раскрыта схема «вора в законе» и его группировки с доходом 235 миллионов рублей

    В России определили самый продаваемый электрокар с пробегом

    Иностранец попытался вылететь с 25 миллионами рублей в багаже и попался в аэропорту

    Москвичей припугнули штрафами за выгул собак без поводка

    Ракета «Ангара» не вошла в нацпроект по космосу

    Все новости
