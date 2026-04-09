Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
21:27, 9 апреля 2026

В России сообщили о разработке первой российской многоразовой ракеты

Марина Совина

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Россия запустит первую многоразовую ракету среднего класса «Амур-СПГ». Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, передает РИА Новости.

По его словам, технические задания на ракету и прототип возвращаемой первой ступени были утверждены в 2025 году. Пуск и посадка экспериментального образца запланированы на 2028 год. Мантуров назвал это очень важным шагом.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов сообщил, что демонстратор ракеты с многоразовой ступенью покажут в течение двух лет.

В 2024 году глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что ждет демонстрации «Амура-СПГ». Так бизнесмен прокомментировал публикацию обозревателя издания ArsTechnica Эрика Бергера, назвавшего проектируемую в России ракету бумажной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok