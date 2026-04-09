В России сообщили о разработке первой российской многоразовой ракеты

Мантуров: Пуск первой российской многоразовой ракеты состоится в 2028 году

Россия запустит первую многоразовую ракету среднего класса «Амур-СПГ». Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, передает РИА Новости.

По его словам, технические задания на ракету и прототип возвращаемой первой ступени были утверждены в 2025 году. Пуск и посадка экспериментального образца запланированы на 2028 год. Мантуров назвал это очень важным шагом.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов сообщил, что демонстратор ракеты с многоразовой ступенью покажут в течение двух лет.

В 2024 году глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что ждет демонстрации «Амура-СПГ». Так бизнесмен прокомментировал публикацию обозревателя издания ArsTechnica Эрика Бергера, назвавшего проектируемую в России ракету бумажной.