Первый пуск «Союза-5» в очередной раз перенесли

РКЦ «Прогресс»: первый пуск ракеты «Союз-5» в очередной раз перенесли

Первый пуск перспективной средне-тяжелой ракеты «Союз-5» в очередной раз перенесли. Об этом сообщает ТАСС.

По словам первого заместителя гендиректора Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Равиля Ахметова, в настоящее время продолжается разработка нового носителя. «Совершить первый пуск предполагается в 2026 году», — сказал руководитель.

В августе 2023-го «Интерфакс» сообщил, что премьер-министру России Михаилу Мишустину в ходе посещения РКЦ «Прогресс» назвали декабрь 2025 года сроком первого пуска «Союза-5».

В январе того же года генеральный директор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов заявил, что первый запуск ракеты «Союз-5» наметили на 2024 год.

В сентябре 2020-го Баранов утверждал, что запуск первой ракеты-носитель «Союз-5» запланирован на 2023 год.

В рамках проекта «Байтерек» предполагается запускать «Союз-5» с переоборудованной стартовой площадки под украинский носитель «Зенит-3SLБ» на Байконуре. В совместном российско-казахстанском проекте Москва отвечает за создание носителя, а Нур-Султан финансирует работы по пусковой инфраструктуре. Носитель представляет собой двухступенчатую среднюю ракету. Стартовая масса носителя около 530 тонн, длина 61,87 метра, диаметр 4,1 метра, двигатель первой ступени — РД171МВ, двигатель второй ступени — РД0124МС. Компоненты топлива: окислитель — жидкий кислород, горючее — нафтил. Масса выводимой полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту с космодрома Байконур — около 18 тонн.