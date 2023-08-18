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00:16, 18 августа 2023Наука и техника

Ракету «Союз-5» впервые запустят в 2025 году

РКЦ «Прогресс»: ракету-носитель «Союз-5» планируют впервые запустить в 2025 году
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Первый запуск перспективной ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» запланировали на декабрь 2025 года. Соответствующую информацию представили премьер-министру России Михаилу Мишустину в ракетно-космическом центре (РКЦ) «Прогресс», передает «Интерфакс».

Премьеру показали цех сборки и испытаний двухступенчатой ракеты, которую разрабатывает РКЦ «Прогресс», и представили информацию о перспективах развития центра.

В материалах, представленных Мишустину, отмечено, что создание ракеты должно завершиться 25 ноября 2025 года, а первый пуск космического ракетного комплекса «Союз-5» намечен на 24 декабря 2025 года.

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В июне в «Роскосмосе» сообщили, что Научно-производственное объединение «Энергомаш» успешно изготовило жидкостный ракетный двигатель РД-171МВ для летных испытаний «Союза-5».

В конце мая стало известно, что в России завершили испытания бака окислителя перспективной средней ракеты «Союз-5». Испытания показали правильность конструкторских решений, использованных при проектировании изделия.

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    Даниил Иринин
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