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13:48, 23 июня 2023Наука и техника

В России изготовили двигатель для испытаний «Союза-5»

«Роскосмос»: НПО «Энергомаш» изготовило двигатель РД-171МВ для испытаний ракеты «Союз-5»

Фото: Госкорпорация «Роскосмос»

Научно-производственное объединение (НПО) «Энергомаш» успешно изготовило жидкостный ракетный двигатель РД-171МВ для летных испытаний перспективной ракеты-носителя среднего класса «Союз-5». Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос» в Telegram.

«В июне в НПО "Энергомаш" завершилось изготовление жидкостного ракетного двигателя РД-171МВ для первых летных испытаний новой ракеты "Союз-5"», — говорится в сообщении.

В госкорпорации добавили, что в этом году планируют закончить сборку РД-171МВ для второго носителя и произвести силовой агрегат для третьего.

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Отмечается, что договор по программе создания РД-171МВ подписали в 2019 году, но работы развернули еще летом 2017 года. За это время изготовили, испытали и продефектовали еще два двигателя, которые предназначены для проведения доводочных и завершающих доводочных испытаний. В «Роскосмосе» уточнили, что уже проведено более двадцати огневых испытаний РД-171МВ.

Следующим этапом работы над двигателем станут межведомственные испытания и серийная поставка двигателей для «Союзов-5».

В мае в «Роскосмосе» сообщили о завершении испытаний бака окислителя перспективной средней ракеты «Союз-5». Испытания показали правильность конструкторских решений, использованных при проектировании изделия.

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    Даниил Иринин
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