«Роскосмос» завершил испытания бака окислителя ракеты «Союз-5»

«Роскосмос»: завершены испытания бака окислителя перспективной ракеты «Союз-5»

Завершены испытания бака окислителя перспективной средней ракеты «Союз-5». Об этом в Telegram сообщил «Роскосмос».

«Вибропрочностные испытания образца бака окислителя стендового блока первой ступени проводились на случаи транспортирования и на режимы, имитирующие работу двигательной установки», — отмечает госкорпорация.

В «Роскосмосе» добавили, что испытания показали правильность конструкторских решений, использованных при проектировании изделия.

«В дальнейшем бак окислителя подлежит дефектации и переборке в опытный образец, предназначенный для проведения холодных и огневых стендовых испытаний в Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности», — резюмировали в госкорпорации.

В январе генеральный директор Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов заявил, что первый запуск ракеты «Союз-5» наметили на 2024 год.