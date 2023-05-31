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10:00, 31 мая 2023Наука и техника

«Роскосмос» завершил испытания бака окислителя ракеты «Союз-5»

«Роскосмос»: завершены испытания бака окислителя перспективной ракеты «Союз-5»

Фото: Bill Ingalls / Nasa / Globallookpress.com

Завершены испытания бака окислителя перспективной средней ракеты «Союз-5». Об этом в Telegram сообщил «Роскосмос».

«Вибропрочностные испытания образца бака окислителя стендового блока первой ступени проводились на случаи транспортирования и на режимы, имитирующие работу двигательной установки», — отмечает госкорпорация.

В «Роскосмосе» добавили, что испытания показали правильность конструкторских решений, использованных при проектировании изделия.

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«В дальнейшем бак окислителя подлежит дефектации и переборке в опытный образец, предназначенный для проведения холодных и огневых стендовых испытаний в Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности», — резюмировали в госкорпорации.

В январе генеральный директор Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов заявил, что первый запуск ракеты «Союз-5» наметили на 2024 год.

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    Иван Потапов
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