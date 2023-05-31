«Роскосмос» завершил испытания бака окислителя ракеты «Союз-5»
Завершены испытания бака окислителя перспективной средней ракеты «Союз-5». Об этом в Telegram сообщил «Роскосмос».
«Вибропрочностные испытания образца бака окислителя стендового блока первой ступени проводились на случаи транспортирования и на режимы, имитирующие работу двигательной установки», — отмечает госкорпорация.
В «Роскосмосе» добавили, что испытания показали правильность конструкторских решений, использованных при проектировании изделия.
«В дальнейшем бак окислителя подлежит дефектации и переборке в опытный образец, предназначенный для проведения холодных и огневых стендовых испытаний в Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности», — резюмировали в госкорпорации.
В январе генеральный директор Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов заявил, что первый запуск ракеты «Союз-5» наметили на 2024 год.