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19:14, 30 января 2023Наука и техника

Ракету «Союз-5» запустят в 2024 году

Гендиректор РКЦ «Прогресс» Баранов: первый запуск ракеты «Союз-5» наметили на 2024 год

Фото: Bill Ingalls / Nasa / Globallookpress.com

Первый запуск перспективной средне-тяжелой ракеты «Союз-5» наметили на 2024 год. Об этом сообщил генеральный директор Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов, пишет ТАСС.

«На сегодня [запуск] планируется в 2024 году», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Также Баранов добавил, что в планах до конца года собрать баки первой летной машины. По его словам, во втором-третьем квартале придут все составные части ракеты. «Это все двигатели, системы управлений, системы телеизмерений. И мы к концу года должны начать сборку первой летной машины», — отметил гендиректор центра.

В декабре госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что бак окислителя стендового блока первой ступени «Союза-5» отправили в Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш) на испытания.

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В том же месяце в Воронежском центре ракетного двигателестроения провели испытание двигателя РД-0124МС для второй ступени ракеты «Союз-5». РД-0124МС работает на жидком кислороде и нафтиле.

В августе в России завершили огневые испытания доводочного ракетного двигателя РД-171МВ, предназначенного для «Союза-5». Испытания подтвердили заложенные характеристики.

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Даниил Иринин
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