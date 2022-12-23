«Роскосмос»: бак российского «Союза-5» отправили на испытания

Из Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» в Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш) отправлен бак окислителя стендового блока первой ступени перспективной средне-тяжелой ракеты «Союз-5». Об этом в своем Telegram-канале сообщает «Роскосмос».

«В 2021-2022 годах были проведены статические испытания опытного образца бака окислителя до разрушения, которые подтвердили заложенные прочностные характеристики изделия, предназначенного для огневых стендовых испытаний», — напомнили в госкорпорации.

Там отметили, что специалисты «Роскосмоса» «испытали корпус бака окислителя для подтверждения прочности конструкции на случай транспортирования автомобильным транспортом».

В декабре госкорпорация сообщила, что в Воронежском центре ракетного двигателестроения проведено испытание жидкостного ракетного двигателя РД-0124МС для второй ступени перспективной ракеты «Союз-5».

В августе «Роскосмос» сообщил, что Научно-производственное объединение «Энергомаш» завершило доводочные испытания двигателя РД-171МВ, предназначенного для ракеты «Союз-5».