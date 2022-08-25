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В России завершили огневые испытания ракетного «царь-двигателя»

«Роскосмос» сообщил о завершении огневых испытаний двигателя РД-171МВ для «Союза-5»

Фото: телеграм-канал «Госкорпорация «Роскосмос»»

Огневые испытания разработанного Научно-производственным объединением (НПО) «Энергомаш» доводочного ракетного двигателя РД-171МВ, известного как «царь-двигатель», завершены. РД-171МВ предназначен для ракеты «Союз-5». Об этом сообщается в Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».

«Доводочный ракетный двигатель имеет окончательный вариант конструкции, испытаниями подтверждается соответствие характеристик двигателя требованиям технического задания. Самый мощный жидкостный ракетный двигатель в мире (его тяга составляет 800 тонн) проработал суммарно 1461 секунду за девять огневых испытаний без снятия с испытательного стенда», — отметили в сообщении.

В «Роскосмосе» уточнили, что все испытания прошли штатно и подтвердили заложенные при проектировании РД-171МВ характеристики.

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В марте 2021 года стало известно, что НПО «Энергомаш» завершило трехмесячный цикл из восьми огневых испытаний доводочного РД-171МВ.

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Даниил Иринин
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