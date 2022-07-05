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На Урале показали демонстратор двигателя для многоразовой ракеты

ЮУрГУ показал демонстратор двигателя многоразовой ракеты

Фото: Евгений Загоскин / ЮУрГУ (НИУ)

Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) на международной промышленной выставке «Иннопром-2022», проходящей в Екатеринбурге, представил демонстратор двигателя для ракетно-космического комплекса с многоразовой одноступенчатой ракетой-носителем. Об этом сообщается на сайте вуза.

«Это новый тип двигательных установок будущего для полностью возвращаемой ракеты-носителя. Конечно, мы делаем первые шаги. Наша задача — разработать и испытать различные варианты двигательной установки для того, чтобы снизить риски, когда будет переход на полномасштабную ракету-носитель», — сказал проректор ЮУрГУ по научно-образовательным центрам и комплексным научно-техническим программам Сергей Ваулин.

По его словам, в прошлом году были удачно проведены испытания на топливной паре спирт-кислород. «В этом году мы готовимся испытать двигательную установку на двигательной паре кислород-водород. Это уже другая энергетика, и мы создали конструкцию центрального тела и новых двигателей, которые будут охлаждаемыми», — сказал он.

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Иван Потапов
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