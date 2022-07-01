В США рассказали о будущем Cygnus без российских РД-181

SpaceNews: будущее американского корабля Cygnus без российских РД-181 неясно

Будущее планирование запусков грузового космического корабля Cygnus к Международной космической станции (МКС) неясно. Об этом рассказывает американское издание SpaceNews.

В публикации отмечается, что Cygnus запускается на средней ракете Antares, первая ступень которой, содержащая два российских двигателя РД-181, изготавливается на Украине. Издание пишет, что с началом спецоперации доступность этих элементов вызывает сомнения.

Согласно SpaceNews, у компании Northrop Grumman остались компоненты для сборки и запуска двух носителей Antares, первый из которых должен стартовать к МКС в августе.

В июне генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что у США осталось четыре российских двигателя РД-181, которые используют на ракетах Antares для запуска грузовых кораблей Cygnus к МКС.

В том же месяце НАСА, после того как прервало попытку коррекции орбиты МКС, выполнявшуюся двигателями американского грузового космического корабля Cygnus, отложило его отстыковку от станции.