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В США рассказали о будущем Cygnus без российских РД-181

SpaceNews: будущее американского корабля Cygnus без российских РД-181 неясно

Фото: Bill Ingalls / NASA / Reuters

Будущее планирование запусков грузового космического корабля Cygnus к Международной космической станции (МКС) неясно. Об этом рассказывает американское издание SpaceNews.

В публикации отмечается, что Cygnus запускается на средней ракете Antares, первая ступень которой, содержащая два российских двигателя РД-181, изготавливается на Украине. Издание пишет, что с началом спецоперации доступность этих элементов вызывает сомнения.

Согласно SpaceNews, у компании Northrop Grumman остались компоненты для сборки и запуска двух носителей Antares, первый из которых должен стартовать к МКС в августе.

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В июне генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что у США осталось четыре российских двигателя РД-181, которые используют на ракетах Antares для запуска грузовых кораблей Cygnus к МКС.

В том же месяце НАСА, после того как прервало попытку коррекции орбиты МКС, выполнявшуюся двигателями американского грузового космического корабля Cygnus, отложило его отстыковку от станции.

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Иван Потапов
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