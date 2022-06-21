Рогозин рассказал о запусках американских ракет с российскими двигателями

Рогозин: оставшихся у США двигателей РД-181 для Antares хватит для двух пусков Cygnus

У США осталось четыре российских двигателя РД-181, которые используют на ракетах Antares для запуска грузовых кораблей Cygnus к Международной космической станции (МКС). Об этом генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин написал в своем Telegram-канале.

«У США в результате наших ответных санкций осталось всего четыре двигателя РД-181. Их хватит для двух пусков Cygnus», — написал он.

Рогозин отметил, что в ответ на американские санкции «Роскосмос» прекратил поставки ракетных двигателей РД-180 и РД-181. Два двигателя РД-181 используют на первой ступени ракеты Antares, которая является штатным средством выведения Cygnus.

Глава госкорпорации напомнил, что корабль Cygnus должен был скорректировать орбиту МКС 20 июня, но коррекция была прервана. Cygnus покинет МКС 23 июня.

Ранее Дмитрий Рогозин сообщил, что «Роскосмос» предложил компании S7 передать плавучий космодром «Морской старт» в пользование госкорпорации.