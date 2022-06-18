Дмитрий Рогозин заявил, что «Роскосмос» предложил S7 передать «Морской старт» государству

«Роскосмос» предложил компании S7 передать плавучий космодром «Морской старт» в пользование госкорпорации, но она пока не приняла решение по этому вопросу. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, сообщает ТАСС.

«Мы предложили другой вариант: передать государству этот комплекс с тем, чтобы мы потом нашли возможность в "Роскосмосе" заняться его восстановлением. Решения до сих пор у компании S7 по этому вопросу нет», — сказал Рогозин в интервью телеканала «Россия 24».

По его словам, плавучий космодром находится «в удовлетворительном физическом состоянии», однако для его адаптации для ракеты «Союз-5» потребуются «десятки миллиардов рублей».

Ранее Дмитрий Рогозин рассказал об условиях передачи «Морского старта» российской компании S7. По словам руководителя госкорпорации, космодром был продан при условии, что его «нельзя использовать в конкуренции с Илоном Маском». Глава «Роскосмоса» заметил, что перед продажей «Морского старта» американская сторона «выдернула и вырезала все оборудование на этих кораблях». Рогозин заметил, что на восстановление космодрома потребуется десятки миллиардов рублей.

Работы по созданию плавучего космодрома, который на тот момент являлся международным проектом, начались в 1995 году. В 2009 году «Морской старт» объявил о банкротстве. В 2018 году стартовая площадка перешла во владение компании S7.

Ударная волна



