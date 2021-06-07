Плавучий космодром «Морской старт» не может конкурировать с компанией SpaceX Илона Маска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

Выступая в ходе парламентских слушаний в Госдуме, Рогозин рассказал об условиях передачи «Морского старта» российской компании S7. По словам руководителя госкорпорации, космодром был продан при условии, что его «нельзя использовать в конкуренции с Илоном Маском».

«Нормально? То есть правительство США, правительственные юристы выступают в качестве клиента, по сути дела, частной компании. А может она не частная компания в таком случае, если с помощью государственных санкций нам ограничивают возможность конкуренции со SpaceX?» — удивился Рогозин.

Подытоживая разговор, глава «Роскосмоса» заметил, что перед продажей «Морского старта» американская сторона «выдернула и вырезала все оборудование на этих кораблях». Рогозин заметил, что на восстановление космодрома потребуется десятки миллиардов рублей.

Работы по созданию плавучего космодрома, который на тот момент являлся международным проектом, начались в 1995 году. В 2009 году «Морской старт» объявил о банкротстве. С 2018 году стартовая площадка перешла во владение компании S7.

В октябре стало известно, что на восстановление «Морского старта» необходимо 28 миллиардов рублей. Летом 2020 года журналисты сообщали со ссылкой на «Росатом», что стоимость плавучего космодрома составляет 11 миллиардов рублей.