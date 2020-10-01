Российскому «Морскому старту» потребовалось 28 миллиардов рублей

Восстановление российского плавучего космодрома «Морской старт» потребует 28 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, подобную оценку привела группа компаний S7, которая владеет стартовой площадкой и сопутствующей инфраструктурой. Отмечается, что из названной суммы 15 миллиардов необходимы для восстановления пусковой платформы и создания новой ракеты.

Собеседник добавил, что S7 уже потратила на «Морской старт» 14 миллиардов, в частности, на его покупку и перевозку в Россию.

В июне агентство со ссылкой на «Росатом» сообщало, что стоимость «Морского старта» составляет 11 миллиардов рублей.

В марте руководитель Института космической политики Иван Моисеев предсказал, что «Морской старт» из-за своей ненужности будет распилен на металлолом.

Работа по созданию плавучего космодрома началась в 1995 году. Учредителями компании стали Boeing, Ракетно-космическая корпорация «Энергия», норвежское судостроительное предприятие Kvaerner (современный Aker Solutions), украинские конструкторское бюро «Южное» и завод «Южмаш». В 2009 году «Морской старт» объявил о банкротстве. После реорганизации ведущую роль в проекте получила «Энергия». В 2018 году группа компаний S7 закрыла сделку по покупке имущественного комплекса проекта, став полноправным владельцем плавучего космодрома. Общая сумма сделки, включая вывод из консервации, составила около 150 миллионов долларов.