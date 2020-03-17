«Морской старт» прибыл в Россию из США

Плавучий космодром «Морской старт» успешно пришвартовался на Славянском судоремонтном заводе в Приморье, сообщил «Интерфаксу» директор предприятия Андрей Якимчук.

«Все прошло по плану, как по часам», — рассказал он. По его словам, было задействовано четыре буксира, сейчас проходит пограничная, таможенная очистка, экипаж находится на судне.

Якимчук добавил, что в конце марта на завод прибудет судно Хin Guang Hua со стартовой платформой плавучего космодрома «Морской старт».

В 1995 году началась работа по созданию плавучего космодрома. Учредителями компании стали Boeing, Ракетно-космическая корпорация «Энергия», норвежское судостроительное предприятие Kvaerner (современный Aker Solutions), украинские конструкторское бюро «Южное» и завод «Южмаш». В 2009 году «Морской старт» сообщил о банкротстве. В результате реорганизации ведущая роль в проекте досталась «Энергии». В 2018 году группа компаний S7 закрыла сделку по покупке имущественного комплекса проекта, став полноправным хозяином плавучего космодрома. Общая сумма сделки составила около 150 миллионов долларов.

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