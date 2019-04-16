«Морской старт» перебазируют от США к России

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Плавучий космодром «Морской старт»

Плавучий космодром Морской старт могут перебазировать от Калифорнии (США) на Дальний Восток (Россия), сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Причиной переброски называют отсутствие российско-украинских ракет семейства «Зенит», производство которых свернули в 2014 году, а также отказ Москвы предоставить Вашингтону техническую информацию по ракете «Союз-5 Light», которую планируется разработать для «Морского старта».

В апреле генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что на базе перспективной одноразовой ракеты «Союз-5» планируется создание облегченного коммерческого многоразового носителя «Союз-5 Light».

В марте сообщалось, что российская компания S7 Space, владеющая плавучим космодромом Sea Launch («Морской старт») приостановила действие контракта на производство 12 украинских ракет-носителей «Зенит 3SL».

Работа по созданию плавучего космодрома «Морской старт» началась в 1995 году. Учредителями одноименной компании стали Boeing, РКК «Энергия», норвежское судостроительное предприятие Kvaerner (ныне Aker Solutions), украинские КБ «Южное» и ПО «Южмаш». Летом 2009 года компания «Морской старт» объявила о своем банкротстве, а после реорганизации ведущую роль в проекте получила РКК «Энергия». О том, что платформу выкупит дочерняя структура компании S7 Group, стало известно в сентябре 2016 года.

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