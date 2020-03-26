Наука и техника
 
Главное о коронавирусе в России
Последние новости
У Лещенко начался отек легких
Windows оставят без обновлений
Бывшего полковника Захарченко этапируют в Москву по делу о миллиардной взятке
Российский игрок НХЛ предпочел Череповец Нью-Йорку
Организаторы концертов попросили у Путина разрешения не возвращать деньги
Парковку в Москве на выходной неделе решили оставить платной 
Назван способ помочь россиянам с зарплатами
В Белоруссии задержали усомнившегося в коронавирусе журналиста
Коронавирус назвали «черным лебедем» для Зеленского
Москвичи выстроились в очередь за тестом на коронавирус и попали на видео
Новости партнеров

В Россию из США прибыл «циклопический мигрант»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: John Murphy / Wikimedia

Пусковая платформа плавучего космодрома Sea Launch («Морской старт») прибыла в приморский порт Славянка из Калифорнии, сообщил в Twitter гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Такие мигранты нам нужны: стартовая платформа морского космодрома Sea Launch прибыла в порт Славянка, что на Дальнем Востоке. Циклопическое сооружение успешно преодолело Тихий океан», — заявил менеджер.

Между тем, согласно РИА Новости, пусковая платформа плавучего космодрома прибудет в Славянку 30 марта.

Ранее в марте в порт Славянка из Калифорнии прибыло командное судно «Морской старт». Корабль покинул США в феврале.

Работа по созданию плавучего космодрома началась в 1995 году. Учредителями компании стали Boeing, Ракетно-космическая корпорация «Энергия», норвежское судостроительное предприятие Kvaerner (современный Aker Solutions), украинские конструкторское бюро «Южное» и завод «Южмаш». В 2009 году «Морской старт» объявил о банкротстве. После реорганизации ведущую роль в проекте получила «Энергия». В 2018 году группа компаний S7 закрыла сделку по покупке имущественного комплекса проекта, став полноправным хозяином плавучего космодрома. Общая сумма сделки, включая вывод из консервации, составила около 150 миллионов долларов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Морской старт» прибыл в Россию из США
«Морской старт» покинул США и направился в Россию
Названа дата перегона «Морского старта» из США в Россию
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0124 марта
Во время пандемии «испанки» кондуктор в трамвае не пускает в салон пассажиров без защитных масок. Сиэтл, США, 1918 год

«Закончилось это плохо»

Как смертельные эпидемии меняли историю человечества
16:46Сегодня

Windows оставят без обновлений

14:38Сегодня

Коронавирус сорвал испытания F-35

13:53Сегодня

Ситуацию с коронавирусом сравнили со вспышкой оспы в Москве

Наука и техникаПартнерский материал

«Главная проблема — это отсутствие мозга»

Что будет, когда роботы станут слишком умными, и нужно ли человечеству их бояться
13:06Сегодня

Учения войск РХБ защиты против коронавируса попали на видео

11:31Сегодня

Россия заняла второе место в мире по заражению хантавирусом

10:13Сегодня

Раскрыт новый путь передачи коронавируса

Наука и техника16:1725 марта

На разогреве

Huawei выпустила первые смартфоны линейки P40. На что они способны?
08:17Сегодня

Раскрыта цена перевыпущенной Nokia 5310

06:30Сегодня

Раскрыто будущее Китая после эпидемии коронавируса

00:15Сегодня

Раскрыты правила секса при коронавирусе

Россия
Москвичи выстроились в очередь за тестом на коронавирус и попали на видео
«Погибнет еще много людей — это факт»
Почему мир оказался не готов к коронавирусу и как болезнь изменит все вокруг
В регионах России начали закрывать торговые центры по примеру Москвы
В Москве из-за коронавируса закроют магазины, кафе и парки
Власти приняли беспрецендентные меры безопасности. Что нужно знать москвичам?
Москва-река стала чище
Что нужно знать о ситуации с коронавирусом в России
Принятые меры, прогнозы ученых и советы врачей— самое главное о коронавирусе в России
В Петербурге вслед за Москвой закроют все бары и клубы из-за коронавируса
Все материалы
Мир
Британский флот проследил за движением российских военных кораблей
ВОЗ сочла преждевременным введение карантина в России
Почти половина человечества оказалась изолирована из-за коронавируса
«Наши больницы на грани. Мест в реанимации не хватит»
Италия бьет рекорды по смертям от коронавируса. Всеобщий карантин не помогает
Раскрыты задачи российских специалистов по борьбе с коронавирусом в Италии
Посткарантинный мир
Коронавирус унес в прошлое комфорт и блага глобализации. Какой будет жизнь после пандемии?
Все материалы
Бывший СССР
На Украине депутаты из-за коронавируса провели заседание горсовета во дворе
Голод во время чумы
Украине грозит дефолт. Ее экономика может не пережить пандемию коронавируса
Грузинская церковь назвала преступлением запрет посещать храм из-за коронавируса
«Земля уходит из-под ног»
Коронавирус остановил жизнь в Грузии и уничтожает ее ослабленную экономику
Коронавирус помешал переговорам Украины с Донбассом
Украина. Киев. 9 мая 2017. Во время торжеств у монумента "Родина-мать" по случаю 72-й годовщины Победы над нацизмом. «Приятно объявить себя жертвой»
Почему Украина обвиняет СССР в развязывании Второй мировой войны и требует ответа от России
По всей Украине введут режим ЧС из-за коронавируса
Все материалы
Экономика
Попытки спасти цены на нефть признали безнадежными
Путин представил план борьбы с коронавирусом
Выплаты по кредитам отсрочат, а доходы по банковским вкладам обложат налогом
Определены траты на поддержку российских семей из-за коронавируса
Не верой единой
Россияне разочаровались в капитализме. За границей дела не лучше
Газпромбанк пообещал своим клиентам поддержку в период кризиса
Банк России сохранил ключевую ставку
ЦБ не решился обвалить рубль. Поможет ли это экономике?
В России изменят правила госзакупок из-за коронавируса
Все материалы
Силовые структуры
Россиянин решил взорвать гараж с наркотиками
Россияне стали чаще оформлять лицензию на огнестрельное оружие
ФСБ рассекретила методы работы фашистов в годы Великой Отечественной войны
Российские чиновники решили сэкономить и отдали миллионы банкроту
Адепты секты «Орден Пути»«Наутро ты мог очнуться распятым»
Россияне стали жертвами мрачной секты. Их поили человеческой кровью и хоронили живьем
Все материалы
Наука и техника
С легкой руки
Huawei выпустила первые флагманы 2020 года
Все материалы
Спорт
Стала известна стоимость переноса Олимпиады-2020
Олимпийские игры перенесли из-за коронавируса
Окончательное решение по новой дате соревнований пока не принято
Навка сравнила ситуацию с коронавирусом в России и США
Петтер Нортуг«На холодильнике постер с Путиным на коне»
Король лыжни Петтер Нортуг — о России, издевательствах над соперниками и жизни без спорта
Футболист «Спартака» высказался о сумасшествии россиян во время пандемии
Эрин Олдрич«Было больно, и я просто закрыла глаза»
В США легкоатлеток принуждали к сексу в обмен на место в сборной. Это продолжалось годами
Шлеменко прокомментировал вызов от Емельяненко
Все материалы
Культура
У Лещенко начался отек легких
Винокур раскрыл подробности состояния Лещенко
Вирусные треки
Коронавирус распространился по планете. Теперь про него поют песни: вот лучшие из них
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
Все там будем
Кризисы, болезни и свободная любовь: как сто лет назад предсказали беды современности
Россиянам во время пандемии коронавируса полюбились звуки банкомата
Звездная болезнь
Том Хэнкс, Харви Вайнштейн и Пласидо Доминго: кто из звезд заразился коронавирусом
Все материалы
Интернет и СМИ
Собчак раскрыла подробности госпитализации матери в Коммунарку
Ящик Пандоры
Как российское телевидение подсело на государственные деньги
Эксперты признали зависимость частных телеканалов России от государства
Сокрушительный удар
Как коронавирус поставил под угрозу весь интернет
Объявлен результат теста матери Собчак на коронавирус
Реквием по мечте
Коронавирус добил журнал Playboy. Откровенные обложки, которые мы больше не увидим
Мать Собчак госпитализировали с подозрением на коронавирус
Все материалы
Ценности
Фанатов поразил архивный снимок матери Кейт Миддлтон
Натянули лямку
Для тучных бизнесменов и груди Мадонны: кто придумал подтяжки и почему показывать их было стыдно
Подстриженные в домашних условиях челки стали трендом во время изоляции
Интроверт на троне
Самый тихий диктатор Европы отказывался жить во дворце и считал себя простым профессором
Весившая центнер девушка похудела на 30 килограммов из-за отмененного свидания
Во внешнем виде Кейт Миддлтон разглядели героиню «Секса в большом городе»
«За три месяца ни одного ласкового слова»
Роскошные особняки, яхты и бриллианты: как жила тайная возлюбленная Гитлера
Все материалы
Путешествия
«На лице водителя виднелась метка дьявола»
Джунгли, гнус и вежливые женщины: как россиянин отправился в Перу и что он там увидел
«Люди просто умирают, и все»
Закрытые кладбища, пустые школы и мрачные улицы: что происходит в городах, закрытых на карантин
«Могу класть ноги на стол и смело плевать против ветра»
Как россиянин добрался на корабле до Огненной Земли и увидел край света
«Здесь постоянно хочется совершать безумства»
Как россиянка отправилась в Португалию и познала вкус жизни
Все материалы
Из жизни
Мужчина уличил в измене заразившегося коронавирусом жениха
Ребенок 16 часов просидел с трупом зараженной коронавирусом матери
«Раздать все деньги — это отличная идея»
Как уставший от оргий богач пообещал бедным миллиарды, но попал под суд и в сумасшедший дом
Врач рассказала о переполненной реанимации с молодыми больными коронавирусом
«Приходилось и траву в поле косить, и бревна таскать»
История россиянки о жизни в Японии, трудолюбии и карантине
Зараженный коронавирусом мужчина сделал предупреждение из реанимации
Лана и Стивен«Не позволяйте обмануть вас»
Вдову миллионера посадили в тюрьму на 25 лет. Ради богатства она истязала мужа трое суток
Все материалы
Полноприводный УАЗ стал домом на колесах за 2,7 миллиона рублей
Колеса для Крепкого орешка
Автомобили, на которых Брюс Уиллис ездил в кино
ГИБДД отменит часть штрафов и перейдет на работу онлайн
Land Rover Defender 110
Знакомимся, возможно, с самым важным автомобилем в истории Land Rover
В США продали 40-летние «Жигули» за 1,4 миллиона рублей
Автомобили, ставшие арт-объектами
Теперь не важно, могут ли они ездить: это не машины, а произведения искусства
Datsun зарегистрировал название для новой модели в России
Все материалы
Дом
Богатые россияне сделали выбор между деньгами и недвижимостью
«Самые расторопные постараются поскорее продать квартиры»
Нефть, рубль и коронавирус испытывают рынок жилья. Что ждет его дальше?
Названа средняя стоимость квартиры в Крыму
На осадном положении
Солдаты на улицах и люди в противогазах: как выглядят зараженные коронавирусом города
Российского ветерана упрекнули в «лишних» 40 сантиметрах квартиры
Россиян предложили освободить от коммуналки на время карантина
«Крепкие парни говорили, что будут доить наш дом»
Москвичи вступили в неравный бой с управляющей компанией. Теперь им угрожают расправой
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
Российских школьников займут разработкой компьютерных игр во время коронавируса
На Камчатке по-особому отремонтируют дороги
В Чебоксарах объявили о покупке рояля
Все материалы