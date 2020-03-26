В Россию из США прибыл «циклопический мигрант»

Пусковая платформа плавучего космодрома Sea Launch («Морской старт») прибыла в приморский порт Славянка из Калифорнии, сообщил в Twitter гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Такие мигранты нам нужны: стартовая платформа морского космодрома Sea Launch прибыла в порт Славянка, что на Дальнем Востоке. Циклопическое сооружение успешно преодолело Тихий океан», — заявил менеджер.

Между тем, согласно РИА Новости, пусковая платформа плавучего космодрома прибудет в Славянку 30 марта.

Ранее в марте в порт Славянка из Калифорнии прибыло командное судно «Морской старт». Корабль покинул США в феврале.

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Работа по созданию плавучего космодрома началась в 1995 году. Учредителями компании стали Boeing, Ракетно-космическая корпорация «Энергия», норвежское судостроительное предприятие Kvaerner (современный Aker Solutions), украинские конструкторское бюро «Южное» и завод «Южмаш». В 2009 году «Морской старт» объявил о банкротстве. После реорганизации ведущую роль в проекте получила «Энергия». В 2018 году группа компаний S7 закрыла сделку по покупке имущественного комплекса проекта, став полноправным хозяином плавучего космодрома. Общая сумма сделки, включая вывод из консервации, составила около 150 миллионов долларов.

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