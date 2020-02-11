Названа дата перегона «Морского старта» из США в Россию

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Космодром «Морской старт»
Космодром «Морской старт»

Пусковую платформу проекта «Морской старт» начнут перегонять из США в Россию 22 февраля, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Прибытие космодрома из Калифорнии (Лонг-Бич) в Приморье (Славянский судоремонтный завод) ожидается в марте.

В октябре 2019 года агентство сообщало, что «Морской старт» подготовили к транспортировке из США в Россию.

Работа по созданию плавучего космодрома началась в 1995 году. Учредителями компании стали Boeing, Ракетно-космическая корпорация «Энергия», норвежское судостроительное предприятие Kvaerner (современный Aker Solutions), украинские конструкторское бюро «Южное» и завод «Южмаш». В 2009 году «Морской старт» объявил о банкротстве. После реорганизации ведущую роль в проекте получила «Энергия». В 2018 году группа компаний S7 закрыла сделку по покупке имущественного комплекса проекта, став полноправным хозяином плавучего космодрома. Общая сумма сделки, включая вывод из консервации, составила около 150 миллионов долларов.

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