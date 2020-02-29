«Морской старт» покинул США и направился в Россию

Сборочно-командное судно плавучего космодрома «Морской старт» покинуло США и направляется в Россию. Об этом сообщает портал Vesselfinder, отслеживающий передвижения кораблей.

Судно покинуло порт Лонг-Бич (штат Калифорния) 28 февраля. Ожидается, что корабль прибудет в российский порт Славянка под Владивостоком 16 марта.

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РИА Новости уточняет, что гонконгское транспортное судно Xin Guang Hua с находящейся на нем стартовой платформой Odyssey пока остается в Лонг-Биче.

В октябре 2019 года агентство сообщало, что «Морской старт» подготовили к транспортировке из США в Россию.

Работа по созданию плавучего космодрома началась в 1995 году. Учредителями компании стали Boeing, Ракетно-космическая корпорация «Энергия», норвежское судостроительное предприятие Kvaerner (современный Aker Solutions), украинские конструкторское бюро «Южное» и завод «Южмаш». В 2009 году «Морской старт» объявил о банкротстве. После реорганизации ведущую роль в проекте получила «Энергия». В 2018 году группа компаний S7 закрыла сделку по покупке имущественного комплекса проекта, став полноправным хозяином плавучего космодрома. Общая сумма сделки, включая вывод из консервации, составила около 150 миллионов долларов.

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