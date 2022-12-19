В Воронеже испытали двигатель ракеты «Союз-5»

«Роскосмос»: испытан двигатель РД-0124МС второй ступени ракеты «Союз-5»

В Воронежском центре ракетного двигателестроения проведено испытание жидкостного ракетного двигателя РД-0124МС для второй ступени перспективной ракеты «Союз-5». Об этом в своем Telegram-канале сообщил «Роскосмос».

«Двигатель впервые испытывался в комплектации с полноразмерными соплами. Запуск, останов прошли штатно, двигатель отработал на номинальном режиме заложенное программой время», — говорится в сообщении госкорпорации.

Отмечается, что «жидкостный ракетный двигатель РД-0124МС тягой в пустоте 60 тонн работает на жидком кислороде и нафтиле».

В августе «Роскосмос» сообщил, что Научно-производственное объединение (НПО) «Энергомаш» завершило доводочные испытания двигателя РД-171МВ, предназначенного для ракеты «Союз-5».

В сентябре 2019 года это же НПО объявило о запуске серийного производства самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.